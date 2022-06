Projecto de remodelação: as memórias recuperadas

A proposta para a habitação de 98m2 possui um programa divido pelos dois pisos que inclui sala / kitchenette no primeiro, e três quartos e uma instalação sanitária com um espaço complementar para banhos no segundo. Os dois pisos são ligados por uma escada interior de lanço único no sentido longitudinal do edifício. A área social ocupa o piso térreo, enquanto três quartos e casa de banho localizam-se no piso superior.