A sua casa de sonho

Está fechada para a entrada no lado norte mas, depois de entrar, um pátio dá-nos as boas-vindas com uma bela vista do vale, excedendo a expectativa da experiência arquitectónica.

A casa está totalmente aberta para o lado do vale cumprindo assim com um jogo faseado onde primeiro estamos “cegos” e protegidos, e, em seguida livres e abertos. A vista do vale torna-se no único entorno do edifício. Com contemplação exemplar sobre a paisagem, o volume estende-se até ao exterior e tenta integrar-se, para desfrutar do melhor deste ambiente.