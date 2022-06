Ideias frescas e refrescantes para a decoração da sua sala

Os artigos de decoração são um mundo que não tem fim e as possibilidades que nos oferecem são também infinitas. As únicas coisas de que precisamos são de muita imaginação e bom-gosto – não temos aqui espaço para discutir este conceito, mas certamente percebe o que lhe dizemos – e pode tornar os espaços da sua casa únicos, no verdadeiro sentido da palavra. Repare nesta sala, em tudo uma sala normal no que diz respeito a decoração mas, com um pormenor que a torna especial. O tapete de zebra e a bola gigante de madeira que se encontra em cima dele fazendo-nos pasmar, há de facto qualquer de singular neste espaço. Este é um exemplo, puxe pela imaginação e crie muitos outros!