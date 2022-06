Recuperadores: os meninos à volta da fogueira

O papel de parede com um padrão geométrico de ricos tons dourados e prateados faz sobressair a zona do recuperador desta sumptuosa sala. É uma boa maneira de realçar e valorizar uma área de convívio por criar um foco de atenção em torno do qual se dispõem dos móveis. Nada aqui é deixado ao acaso. As flores, as caixas e as velinhas criam uma atmosfera delicada onde não nos importaríamos, seguramente, de passar as nossas tardes de Inverno.