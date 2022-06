Uma casa moderna, perfeita e mexicana

Tal como lhe deixámos a saber no início do texto, todas as divisões da casa dialogam visualmente entre elas. Da sala vê-se o área comum e vice-versa. Isto acontece porque todas as zonas têm, a toda a altura, painéis envidraçados. Como é natural, a privacidade também importa, mas, para isso, basta correr as cortinas. Porém, durante o dia, a luz natural entre generosamente para todos os espaços e a casa parece muito mais leve e moderna.