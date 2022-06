Ideias de arrumação para a sala de estar

Quando o espaço é escasso dentro da nossa casa, mas neste caso na nossa sala de estar, procuramos móveis que sejam os mais funcionais possíveis, ou seja, que a sua função seja mais do que uma. Como uma mesa, temos por exemplo esta de centro, que tem a funcionalidade também de arrumar, pelas suas pequenas prateleiras, por baixo do tampo. Um detalhe que se torna bastante prático, para colocar aquela revista, os comandos da televisão ou o novelo de crochet que anda a trabalhar nos seus serões.

Todas as arrumações são necessárias e quando estão em simbiose com a decoração melhor ainda. Por isso, procure móveis com estes apetrechos é sempre vantajoso.