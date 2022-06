10 mesas de sala que o encantarão!

A Amanda Pinheiro Design de interiores mostra-nos a possibilidade de termos uma mesa redonda espaçosa e gira. Nem sempre estas mesas com estes formatos são escolhidas, preferindo-se as retangulares, mas esquecemo-nos que as mesas redondas são as melhores para se conviver, toda a gente fica perto uns dos outros, o contacto é melhor e maior. Chegamos também mais facilmente às travessas ou bebidas que ficam geralmente no centro da mesa. Uma opção a considerar, até porque são bem giras, este mesa branca com um tampo de vidro é moderna e com muito estilo.