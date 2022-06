Que cerca escolher para o seu jardim?

A cerca em tijolo pode ser utilizada sozinha ou combinada com qualquer um dos materiais anteriores, quer na própria parede (como por exemplo a pedra), quer na metade superior (onde o metal e as sebes funcionam muito bem). É uma solução muito utilizada e que normalmente é feita de acordo com os materiais utilizados na construção da habitação, para que combinem. No entanto, se quiser ser arrojado, pode fazer este muro de modo a que se destaque do resto da construção, causando impacto assim que se avista a sua propriedade. Pode ser revestido ou simplesmente pintado. A grande desvantagem deste tipo de cerca é a sua manutenção, principalmente se a combinar com o metal ou as sebes – com as chuvas, acabam por ficar com marcas de ferrugem ou das plantas, o que dá um aspecto sujo e degradado à parede.