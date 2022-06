Casa modular vs casa de sonho

Para terminar um dia de trabalho, nada como regressar ao seu ninho e este é mais do que maravilhoso. Aqui além da cama que o convida a esticar as pernas, uma zona de trabalho foi criada com vista para o andar inferior. Com bastante luz natural, foi criado com facilidade uma zona com computador e secretária.

A luz natural ao incidir nas paredes de madeira e tecto dão a esta habitação uma atmosfera acolhedora e de inspiração escandinava, mostrando que para relaxar só precisa de organização. Repare também no candeeiro de estilo industrial de cor escura que fornece luz artificial ao anoitecer.