Uma casa onde o conforto escuda a beleza

E por último um pormenor engraçado, que não ficou esquecido no planeamento: – o intercomunicador e caixa do correio. Mimetizando a estética da casa, esta caixa dá o mote do estilo a quem entra e insere-se na paisagem pois foi construída no mesmo material do pavimento! Sempre a pensar no conforto… Não é preciso sair de casa para ver quem está ao portão.