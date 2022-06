Espectacular sala multi-funcional

O desenho e funcionalidade de um espaço é cada vez tido como uma das partes mais importantes na solução de um projecto. O planeamento deve corresponder e facilitar num uso diário e especifico. Plantas irregulares ou demasiado grandes deixam de ser um problema quando postas nas mãos de profissionais classificados. A distribuição dos ambientes tem de ser feita de um modo natural e intuitivo. O estilo desejado deve ser acordado entre os profissionais e proprietários e estes devem ter sempre a ultima palavra.

O projecto de hoje é de um apartamento moderno localizado em São Paulo no Brasil, onde a questão da multifunção de espaços está presente da melhor maneira possível. Espaços amplos e arejados são sem dúvida uma das grandes tendências da sociedade moderna e exigente. A sala de estar junta com a sala de jantar já não é novidade, mas neste mesmo espaço decorrem mais funções é que de valer. As cores usadas e a conjugação de estampados reflectem o ar descontraído e feliz característico do povo brasileiro. Venha daí!