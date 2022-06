10 dicas baratas para a decoração do quarto

Não há nada mais revitalizaste do que flores em casa! Mesmo que não seja um amante de plantas, tem que admitir que flores são vida e é difícil ficar indiferente ao seu efeito – e que dizer do perfume? E não precisa de gastar muito dinheiro, as flores do campo ou as que colhe do seu jardim são suficientes para que consiga um efeito feliz!

Se a jardinagem não é o seu forte, pode sempre optar por flores secas. Como? Apanhe ou compre umas flores e faça um ramo ao seu gosto. Comece por juntá-las e pendurá-las de cabeça para baixo , ou seja, com a parte da flor para baixo. Deixe-as na vertical durante cerca de três semanas! Depois é colocá-las numa bonita jarra! Verá como conseguirá um bonito efeito… e para toda a vida!