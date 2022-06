Consoante o espaço, assim o seu roupeiro. É a primeira premissa para escolher o guarda-roupa que vai colocar em sua casa. Há-os em diversos estilos. Com portas de correr, embutidos na parede, resguardados com cortinas ou biombos ou até mesmo em aberto. É importante organizá-lo em diversos compartimentos para que as peças mais pequenas não se percam e não perca também você tempo a procurá-las de manhã quando está cheio de pressa. Opte por cabides todos iguais para as roupas ficarem da mesma altura e haver maior sensação de harmonia. Se puder, use um cabide por peça para a roupa não amarrotar. Idealmente, todos teríamos um walk-in closet de estrela de cinema. Mas nem sempre há espaço e orçamento para isso. Veja as ideias que lhe deixamos!