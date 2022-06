Uma casa moderna com uma envolvência exótica!

Os painéis de vidro, que ocupam toda a altura deste espaço de pé direito duplo, são um dos elementos mais chamativos e impressionantes da casa. Eles oferecem uma magnífica vista sobre a piscina e a paisagem exterior. Coincidindo com as dimensões generosas da janela que resguardam, as cortinas semi-transparentes envolvem a casa numa luz suave e delicada.

O pequeno toque de verde do relvado ao lado da piscina conecta a casa com os seus impressionantes arredores. Por sua vez, a decoração branca, simples e clean contrasta com os pisos de madeira escura e desgastada, criando um ambiente repleto de conforto e elegância.