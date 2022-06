Cores para decorar a sala

Sejamos honestos, o preto é a cor da má sorte, do azar… a cor da morte! Afinal, o preto (o escuro, o negro) é a total ausência da luz, pois consegue absorver todas as cores!

Mas o preto é mais que isso! O preto é uma cor digna, uma cor sóbria e elegante! Como dizia Coco Channel, com um vestido preto, nunca me comprometo e a verdade é que a moda continua e o preto nunca sai das passareles, nem do nosso guarda-roupa! Não queremos com isso dizer, que pinte as paredes da sua sala todas de preto! Mas brinque com a cor, sem preconceitos ou medos! Lembre-se que no preto tudo sobressai: um quadro, uma fotografia, um objecto! No fundo, é uma cor humilde, que permite aos outros brilharem!