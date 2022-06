Uma vivenda minimalista em Córdoba

A casa expande-se visual e espacialmente para os dois pátios. O primeiro é a continuação do sector social da vivenda, sendo que o segundo constitui uma área mais privada. Os pátios, de acordo com os autores do projecto, apresentam-se como espaços intermédios entre o interior e o exterior da vivenda.

A função destes pátios é a de prolongar as actividades da casa até ao exterior, estabelecendo-se uma relação mais próxima com a natureza. Para este efeito, os arquitectos apostaram em portas deslizantes (tipo janela) totalmente envidraçadas que se encontram orientadas para Norte.

O pátio que se vê na imagem inclui mobiliário próprio para jardim e, deste ponto de vista, diríamos que a área social aqui criada surge em jeito de expansão da sala de estar. A privacidade em relação à rua foi obtida através dos muros.