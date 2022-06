Guia do estilo mediterrâneo: tudo o que precisa de saber

O estilo mediterrâneo é, como o próprio nome indica, originário dos países a norte do Mar Mediterrâneo entre os quais se incluem a Espanha, a Grécia, a Itália, sendo que também o encontramos amiúde em algumas zonas de Portugal como é o caso do Algarve. Os seus traços estéticos tanto pode ser informais, práticos e refinados, como extremamente formais.

As peças de mobiliário são, geralmente, de dimensões limitadas e de bases ornamentadas. Os acessórios e os detalhes metálicos são pesados e brilhantes. As paredes apresentam-se, usualmente, com textura e com pinturas coloridas e alegres.

Trata-se, sem dúvida, de um estilo que nos recorda o calor do Verão e os momentos de diversão e reunião com familiares e amigos.

Neste livro de ideias, compartilharemos os segredos para conseguir, também aí em casa, criar um espaço com esta linguagem estética.