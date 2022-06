6 passos para criar um sótão decente

A mobília e a decoração são os toques finais de todo este processo. Através deles, vai imprimir no espaço o seu cunho pessoal e acabar com todas as dúvidas acerca do resultado do mesmo. Aqui, seja inteligente e pense exactamente no que quer, sem fugir muito a isso. Aproveite, no caso de ser uma sala ou um quarto mais informal, para recuperar mobília antiga que pode ir buscar a casa de familiares, amigos ou ainda adquirir em feiras e lojas de segunda mão – além de conseguir poupar algum dinheiro, as peças terão outro valor no momento de apresentar o espaço aos seus convidados! Se pretender comprar tudo novo, escolha materiais resistentes, que não sofram alterações com as mudanças de temperatura (uma vez que os sótãos aquecem e arrefecem mais rapidamente que as restantes divisões, a menos que invista fortemente no isolamento térmico do mesmo).