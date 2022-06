Berços de bebé originais

Não, não e não! As alcofas não estão fora de moda!

Aliás, as alcofas continuam a ser um dos meios mais práticos para transportar os bebés!

A marca londrina Moses Basket – Wool Nest especializou-se em alcofas e tem apresentadas lindas opções, em cores neutras – normalmente cinzentas, com as tiras em diversas cores, do amarelo ao vermelho, evitando os clichés dos habituais do rosa para meninas ou do azul para meninos!

E depois, já sabe, coloque a alcofa num as tábuas de suporte e voilá um berço e amigo para toda a hora! O seu bebé vai gostar!