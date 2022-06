O efeito dos tapetes nas nossas salas

É do Chiado, em Lisboa, que nos chega esta sala, com um sentimento eclético, uma conjugação de estilos que transpiram beleza. Olhando para esta casa há aquele sentimento de lar, de bem-estar, aquela sensação que sentimos quando chegamos 'que bom estar em casa'. Tem uma energia bastante positiva, as cores das poltronas, a luz natural que chega pela janela adentro e o tapete de tom pálido dá leveza e quebra a cor mais pesada do sofá. Tem ainda uma textura tão macia, que andar nele só mesmo descalça.