Dicas e segredos sobre como escolher novo apartamento

Verifique como são os prédios e moradias à volta da casa dos seus sonhos. Tem a vizinhança ideal? Estão as habitações em bom estado? É uma zona agitada ou calma? Há serviços e estabelecimentos comerciais? As perguntas podem ser tantas quantas as suas preocupações. Face a isto, verifique com atenção tudo o que se passa à sua volta.

A localização é, sem dúvida, um dos factores mais importantes no momento de avaliar uma casa. Possivelmente, o elemento que mais pesa no valor do imóvel. A proximidade de transportes públicos e de escolas são também fatores que influenciam o preço.