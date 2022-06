Casa de Hollywood em plena floresta

Mesmo ainda não tendo visto os interiores, o jardim e este espaço envolvente é sem dúvida um local de imensa vida. Na verdade, a área é de mais de 900 metros quadrados!

Formas geométricas com linhas limpas permitem criar este tipo de fortaleza com um olhar moderno além de compacto e maciço. Muitas das suas aberturas (janelas) criam um diálogo constante entre o interior e a natureza circundante. A casa de dois andares combina os seus níveis com diferenças entre eles, conferindo-lhe uma silhueta interessante. No piso térreo, a cozinha, a sala de jantar, o escritório e a biblioteca são os responsáveis pela ocupação do espaço. Sendo o piso superior mais privado e pessoal, com quartos, casa de banho e closets.

Nas diferentes fachadas da casa, os jardins e zonas exteriores estendem-se e criam verdadeiros terraços e zonas de estar onde é possível apanhar sol a qualquer momento.