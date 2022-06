Azulejos De Cozinha: 10 Fotos Que Iustram Bem A Beleza Deste Revestimento

Vem do antigo Egipto e da região da Mesopotâmia o pequeno quadrado ao qual chamamos de azulejo. Com o tempo, alastrou-se e vulgarizou-se. Primeiro, e porque a sua manufactura era trabalhosa, só as famílias aristocratas lhe tinham acesso. Hoje em dia, rara é a casa onde eles não existem.

Neste artigo, focamo-nos no uso de azulejos em cozinhas. No chão, na parede e até no balcão. Quadrados, em mosaico ou rectangulares. Dentro ou fora de casa. Lisos ou com padrões. E, claro está, sem esquecermos os tradicionais azulejos portugueses.

Estamos certos de que os azulejos não só são práticos, como também podem fazer toda a diferença no que toca à definição do estilo que quer dar à sua cozinha. Leia o artigo e diga lá se não temos razão. Se uma imagem diz mais do que mil palavras, então veja as dez imagens que lhe vamos mostrar tudo porque queremos que a sua cozinha seja mais convidativa!