10 grandes ideias para cozinhas pequenas

Abre-se é uma cozinha, fecha-se é um móvel… Abrir… Fechar… É como um jogo! Tudo é pensado e repensado, hoje em dia, para todas as casas e dimensões, as pequenas não são deixadas ao acaso, bem pelo contrário, procura-se a maior rentabilidade delas, com design e com toda a discrição possível. Já vimos uma cozinha vermelha, agora temos outra colorida, amarela, da Vanoncini Pietro & C SNC. Um design que poderia ser simples, mas que foi repuxado pelas portas, que fecham o – espaço cozinha. Em dois, três movimentos, não há forno, nem fogão ou mesmo bancadas à vista.