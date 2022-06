Arquitectura moderna de linhas perfeitas

Quando chegamos ao fim da estrada de acesso deparamo-nos com esta visão da fachada e da área de acesso ao edifício. E aqui as primeiras coisas que chamam a atenção são a estética do alpendre, tipo pala, e o angulo pronunciado formado pela parede do edifício. Mas rapidamente os nossos olhos são atraídos para pormenores estéticos menos evidentes como a parede delicadamente ondulada e revestida de madeira.

E temos dificuldade em desviar o olhar para reparar no belíssimo trabalho de enquadramento e arquitetura paisagística, com os seus muros em pedra e os seus cuidados jardins, que ganham destaque com iluminação de exterior.