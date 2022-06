Oásis Urbano

Quando referi que o apartamento era do género duplex, obviamente que não estava a mentir. A escada além do lado estrutural e de nos fazer chegar ao andar superior, foi neste caso, também encarada como parte estética do espaço. Toda em madeira e vidro é um elemento forte no espaço e devido à altura do seu pé direito, conseguiu formar uma zona de trabalho ou de estudo, com uma simples bancada de um canto ao outro. A zona é bastante iluminada devido às grandes janelas directas para a fachada. O puff de estilo mediterrânico é de cor verde esmeralda e também aqui o toque das cores teve de se manter presente.