Uma recuperação encantadora

Dadas as características do lugar, a intervenção procurou recuperar e salvaguardar a maioria dos elementos existentes. Além das reabilitações, foi necessário desenvolver algumas infra-estruturas de apoio materializadas de forma visível e autónoma à construção existente. Deste modo a proposta desenvolvida pelo arquiteto focou-se em melhorar e equilibrar as lacunas existentes, combinando-as com a introdução de um programa de habitação e respétivas adaptações tipológicas e programáticas.