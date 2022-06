Sete dicas para aumentar o valor da sua casa

Imagine o cenário: tem um imóvel, quer vendê-lo, mas acha que vai ser difícil. Afinal de contas, o estado de conservação da sua casa já viu melhores dias e o passar do tempo desvalorizou-a. Para a conseguir vender dentro de um espaço de tempo razoável terá que despender algum dinheiro a recuperá-la. Tendo essa possibilidade, é preferível investir com vista a valorizar o seu imóvel – sendo que até há coisas que pode fazer você mesmo sem grandes gastos – do que demorar demasiado tempo a desfazer-se dele porque ninguém quer, por exemplo, mudar-se para uma casa húmida, com soalho mal tratado, problemas nas paredes, portas perras, entre outras coisas.

Porém, antes de qualquer reforma em sua casa, é importante recorrer a ajuda profissional, ou seja, escolher um corretor e uma agência imobiliária. A escolha de um agente pode fazer uma grande diferença na forma como a sua casa será vendida. Contrate uma agência que fique próxima da sua residência visto que essa proximidade permitirá que a visitem com frequência. É, também, essencial contratar um agente que corresponda às suas expectativas. Uma maneira mais rápida de aumentar o valor da sua casa é o planeamento da reforma. O primeiro passo é fazer uma lista. É importante colocar tudo no papel. Trace um plano de actualizações e venda do seu imóvel.

Após a lista estar finalizada, priorize o que é urgente. A reforma foi realizada com sucesso, então não se esqueça do material para divulgação. O corretor imobiliário deve fotografar os espaços da casa e publicar nos vários meios de comunicação à disposição.

Porventura, estará a pensar: então, vou gastar dinheiro para vender a casa? Sim. Ao investir numa renovação, poderá aumentar o preço de venda e obter um lucro avultado no final do negócio.