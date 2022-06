As curvas e contracurvas de uma casa maravilhosa

As curvas estão presentes em todos os recantos: na espiral das conchas dos moluscos, na saia rodada de uma dançarina e até mesmo nos gestos que um maestro executa para conduzir a sua orquestra. É também por linhas sinuosas que o arquitecto Aquiles Nícolas Kílaris conduz os delicados e precisos desenhos das suas obras: como uma orquestra. Assim como cada um dos instrumentos tem um papel a desempenhar numa sinfonia, também as curvas que saíram do lápis de Nícolas atendem ao desenho preciso das suas mãos.

Formado na PUC-Campinas, Aquiles Nícolas Kílaris, em 23 anos de profissão, desenvolveu já mais de dois mil projectos no Brasil e no exterior. O arquitecto é percursor do movimento que valoriza as linhas curvas e as formas orgânicas. A isso, junta-se a predilecção pela criação de edifícios que se integrem na natureza. Foi o legado de Oscar Niemeyer que o inspirou nesta apreciação pelos traços sinuosos da natureza que nos rodeia. Aquele que para Aquiles Nícolas é o grande mestre, deixou grandiosas obras como museus, prédios governamentais, sambódromos, parques e igrejas, abusando sempre das curvas na sua arquitectura.

Foi assim que Kílaris desenvolveu um estilo próprio e característico, tornando assim a arquitectura contemporâneas das curvas acessível a todos, podendo ser aplicada em projectos de casa, de edifícios e de ambientes corporativos.

A Casa Buriti, que agora vamos conhecer, é prova disso.