Habitação contemporânea em Barcelos

É certo e sabido que a disciplina da Arquitectura é uma vertente puramente artística. Apesar do seu carácter técnico a execução da prática arquitectónica relaciona-se sempre com a prática artística e poética da representação espacial.

Da autoria de TRAMA Arquitectos este projecto contemporâneo assume a arquitectura na sua vertente mais pura exaltando a importância da concepção espacial na criação e desenvolvimento do projecto arquitectónico. Este atelier português pretende realçar a importância da arquitectura de referência, adequada às novas tendências, materialidades e soluções técnico-construtivas. O objectivo desta equipa multi-disciplinar é proceder à criação de conceitos e propostas distintas sempre com uma consciência patrimonial e ecológica adequada à necessidade e vontade específica do cliente.

A habitação que hoje irá conhecer é uma casa situada em Barcelos onde a contemporaneidade ditou o rumo do projecto. Fique desse lado e aprecie as imagens fabulosas que recolhemos para si.