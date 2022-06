Inspirações para criar um espaço para blog e vlogging em casa

O mundo da blosgosfera é de facto um… mundo! A conquistar cada vez mais o mundo do mercado, muito são as mulheres e os homens, de diferentes faixas etárias a lançarem-se nesta aventura. Um cantinho que começa muitas vezes na brincadeira, como um passatempo ou que surge numa altura mais difícil de uma pessoa. À medida do tempo, do feedback, dos seguidores conquistados, das visitas diárias, o blog vai ganhando volume, nome no mercado, começa a ser conhecido aqui e acolá. E o que era, inicialmente uma brincadeira passou a ser um caso sério, para os melhores blogistas o ganha pão.

As marcas procuram cada vez mais este enrede de publicidade, uma nova forma de dar a conhecer ao mundo dos consumidores um produto, seja ele de vestuário, de viagem, de cosmético, alimentar, de casa ou ainda para animais, enfim, todo o tipo de publicidade é viável e possível. O bom trabalho de um blogger é feito pela subtileza e introdução do produto aos seus leitores, nunca esquecendo a veracidade e fidelidade, pois do outro lado espera-se uma opinião realista, aquela que se distingue da televisão ou de uma revista.

Para quem começou no mundo da blogosfera começou com pouco, fotografias com telemóvel, o computador nos joelhos, um template pouco atrativo, posts ainda meio verdes… enfim, há uma grande discrepância entre quem está a começar e quem já anda há muito. Mas tudo faz parte e todo este processo é necessário, é o crescimento, a aprendizagem e a capacidade de melhorar. Para o ajudar a melhorar o seu blog ou se está a pensar criar um, então leia este artigo, com sete sugestões importantes e a tomarem em conta para serem peritos na matéria.

Segue o post…