Ilumine a sua sala: 6 dicas com branco e madeira

Como não podia deixar de ser a primeira coisa a ter em conta quando tomamos a decisão de escolher o branco e a madeira para a nossa casa é focarmo-nos nos materiais e claro escolher o melhor. Neste ponto podemos falar-lhe na qualidade da tinta com que pensa pintar as suas paredes de branco, mas mais importante do que isso é mesmo a escolha da madeira. Para que a combinação resulte de forma perfeita deve escolher uma madeira bonita, uma vez que esta terá um lugar de destaque sobre o branco. Existem diversos tipos de madeiras, mais escuras, mais claras, com mais ou menos textura e a nossa sugestão vai para uma madeira nem muito clara, nem muito escura e com textura qb. Se encontrar algo no meio termo a combinação vai ser com certeza fantástica!