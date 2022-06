Como decorar a minha sala num estilo tropical?

As cores quentes e coloridas são indubitavelmente apanágio do estilo tropical, sem estas ele simplesmente não existe. Na verdade cores e elementos naturais – que é como quem diz tropicais! – são o que mais caracteriza este estilo. Os amarelos, os laranjas e os verdes são cores que nunca podem faltar neste tipo de decoração. Abrimos o artigo com uma fotografia cheia de cor, precisamente para marcar o tom do mesmo. Janelas amarelas é no mínimo original, há que dizer, e a combinação destas com padrões coloridos como os que vemos nas cadeiras são uma combinação que em tudo nos agrada. Cor, muita cor precisa-se para dar vida a este estilo!