Fantásticas Dicas de Decoração: como usar cores escuras sem errar

Gosta de cores escuras mas não está bem certo de como as usar na sua decoração sem que a mesma se torne demasiado pesada? Então fique desde já a saber que não é o único a deparar-se com este problema. A verdade é que decorar tendo por base um esquema de cores escuras nem sempre é muito fácil, uma vez que a iluminação pode em alguns casos ser posta em causa. A verdade é que é impossível decorar apenas a partir de cores escuras, é importante existir um equilíbrio com tons mais claros para que os espaços respirem e deixem respirar, se assim não for incorre no risco de decorar de uma forma desinteressante e mais do que isso, triste. E como já diz o velho ditado tristezas não pagam dívidas! estamos aqui para o ajudar com esta questão! O preto, o azul escuro e por aí fora são como todas as outras cores bem vindas quando se trata de decorar e por isso se é fã deste espectro, não hesite em usá-lo, a sua casa deve ser um sítio bonito que o faça sentir bem! Vamos a isso? Vamos pois!