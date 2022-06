5 EXEMPLOS DE ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS

Quando a noite chega, as cidades mostram uma face diferente. Há cidades como Madrid, onde a iluminação noturna é tão intensa que é impossível ver as estrelas. No entanto, há outras cidades – como Berlim – onde a iluminação é tão parca que ainda se encontram ruas cuja única luz provém da lua.

Contudo, entre o pomposo exagero do capital espanhola e a austeridade da cidade do Muro , há um meio termo que, se devidamente cuidado, pode mostrar o lado mais bonito da cidade. Uma das funções dos designers de iluminação é precisamente essa – destacar os pontos fortes dos edifícios mais carismáticos e disfarçar os prédios menos apelativos, criando um novo monumento.

Hoje debruçamo-nos sobre edifícios históricos e monumentos que foram iluminados, por dentro e por fora, para mostrar toda a sua elegância quando a noite cai.