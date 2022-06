Muita cor e espaço em quartos de criança!

Há sempre uma tendência natural que nos leva a decorar o quarto de um filho com as cores que consideramos de menino ou menina. É muito raro escolhermos uma cor neutra e mesmo que o façamos, não conseguimos resistir a encontrar acessórios de decoração que sejam mais de acordo com o sexo do nosso filho. Pois o que lhe temos a dizer sobre isto, é que não há problema, absolutamente, nenhum! É mesmo assim! Começamos com um quarto cuja decoração nos indica ser um quarto de rapaz, verde e azul não enganam. Para além de uma decoração muito bem conseguida com paredes e tecto adornadas com uma espécie de peças de lego gigantes, a dinâmica das cores funciona, sem ser demasiado exagerada. A presença do branco deixa estas duas cores respirarem e o resultado está à vista: um quarto desafogado que não deixa de transmitir bem-estar.