Ideias de decoração para o seu jardim

Especialmente nesta altura do ano, os jardins fazem as nossas delícias. Longas tardes de descanso, o prazer do sol que nos aquece a pele, uma limonada refrescante à sombra, sem dúvida, que o tempo que passamos no nosso jardim é tempo de qualidade. É o prazer do Verão sem termos de sair da nossa própria casa, momentos que nos fazem sentir como se de férias estivéssemos, enfim… Um mundo de coisas boas mesmo ali ao lado. Por tudo isto, queremos que tire o maior partido do seu jardim e que os momentos de felicidade sejam infindáveis. Deixamos-lhe um conjunto de sugestões a ter em conta!