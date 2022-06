Cozinhas onde queremos cozinhar!

Começamos com um exemplo em português de uma cozinha de um bom gosto extremo. Ladrilho dourado e mobília branca, uma combinação sublime. Com um design moderno, muito minimalista esta cozinha é sem dúvida o sítio onde gostaríamos de cozinhar, todo o conjunto respira harmonia e o brilho do ladrilho dourado dá um toque único. Fazer as refeições numa cozinha destas está quase ao nível de uma sala de jantar – estamos a exagerar um bocadinho, é claro! – mas a verdade é que criando um espaço em que sinta bem, os momentos em que faz uma refeição, seja sozinha ou acompanhada, serão sempre mais prazerosos.