Orçamento PEQUENO vs GRANDE transformação

Só para se localizar de forma espacial e perceber de que género de habitação falamos, a primeira foto mostra-lhe como era a fachada antes da intervenção. O edifício parecia-se com tudo menos com uma habitação. As janelas eram poucas e pequenas e a porta de entrada parecia pequena de mais. O terreno em frente à mesma estava ocupado com um toldo que protegia os carros quando estacionados. Esta entrada e este primeiro impacto era sem duvida igual a um parque automóvel em frente a um edifício comercial, onde os seu clientes com facilidade conseguiam estacionar.

Não temos fotos que comprovem o depois da fachada mas provamos que a solução foi magnifica!