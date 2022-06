Uma vivenda minimalista em Espanha

A casa expande-se de forma visual e espacial até aos pátios/jardim. O primeiro andar surge como a continuação do lado social da vivenda, reservando o segundo piso para as divisões mais intimas e privadas. Os pátios na maioria do projecto e segundo os autores, apresentam-se como espaço intermédios entre o interior e o exterior da vivenda.

A função destes pátios é a de prolongar as actividade da casa até ao exterior, estabelecendo um vínculo mais directo com a natureza. para isso, os arquitectos projectaram portas de correr totalmente em vidro orientadas a norte. O pátio presente nesta imagem mediante o uso do mobiliário de exterior, funciona como que uma expansão da sala de estar. A privacidade conseguida é imensa devido ao muros cegos até à rua.