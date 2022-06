Decore a sua sala de estar sem gastar quase nada!

Está cheio de vontade de renovar a sua sala de estar mas os tempos não estão fáceis, e por isso quer gastar o mínimo possível? – grande pergunta a abrir o nosso artigo! – então está, como de costume, no sítio certo! No artigo que hoje lhe trazemos a grande preocupação é precisamente a de redecorar, gastando o mínimo possível. Parece complicado, mas olhe que não é! Na verdade aquilo que precisa é de algumas das dicas preciosas que temos para lhe dar. A decoração da nossa casa é um pouco como o nosso guarda-roupa, volta e meia precisa de umas pecinhas novas! E muitas vezes nem é preciso ir muito longe… basta um colar, ou uns brincos novos – que é como quem diz, um candeeiro ou umas almofadas! – que tudo ganha uma nova cor! A questão da mudança é quanto a nós muito saudável, já que no renovar também está o ganho, o que queremos com isto dizer é que por vezes faz-nos bem ao espírito e à alma, adquirir uma ou outra coisa nova, para que nos sintamos mais vivos . Está enganado se acha que estamos a falar-lhe de consumismo, nada disto tem que ver com consumismo, mas antes com conforto e bem estar. Gosta de se mimar e comprar umas coisinhas para si ou para a sua casa? Pois muito bem, nós também! Contudo, e porque nem tudo é um mar de rosas, há cuidado que temos que ter, nomeadamente, quando a questão tem que ver com abrir os cordões à bolsa! E por isso cá estamos nós, prontos a presenteá-lo com mais um conjunto de óptimas e económicas sugestões! Aqui vamos nós!