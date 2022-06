Uma casa moderna e surpreendente

As superfícies em vidro de altura do chão ao tecto completam este espaço de pé direito duplo. São um dos elementos mais chamativos da casa. Elas oferecem uma magnifica vista sobre a piscina e ao fundo a montanha brasileira.

Coincidindo com as dimensões da sua impressionante altura, as cortinas arrebatadoras reforçam o lado confortável de forma suave e delicada – já viu bem a altura destas cortinas? O pequeno toque de verde do jardim no exterior, lado a lado com a piscina, liga a casa com o seu impressionante cenário quando se vê desde o interior da casa. A decoração branca e simples, opõe-se em grande contraste com o pavimento de madeira de aspecto gasto.