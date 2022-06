Quadros, molduras e outros penduras!

Se não tem tempo para ir ao jardim zoológico com os seus filhos tantas vezes quanto gostaria, leve os “animais” para o quarto deles sob a forma de quadros. No quarto de criança da imagem , as duas molduras assumem a forma da imagem que abrigam: dois simpáticos e corados elefantes de cores vivas que representam a cereja no topo do bolo para os sentidos sempre despertos de qualquer criança. Em geral, todas gostam de ter animais por companheiros e, ainda mais, de os ter no quarto. Estas imagens são criativas e coloridas, capazes de encher o mundo imaginário do traquina aí de casa.