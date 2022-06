Cabeceiras de cama: cada cabeça, sua sentença

A imagem que lhe mostramos apresenta uma forma original e diferente de criar uma cabeceira de cama à sua imagem e à imagem do seu quarto. Dentro de um quarto de decoração rústica e tons claros, por que não utilizar tábuas de madeira para complementar a sua cama? Neste quarto bastam seis placas que se prolongam pela parede desde o nível do colchão para criar esse elemento que encaixa na perfeição dentro do ambiente global do quarto. O acrescento de um candeeiro de leitura dá-lhe ainda maior personalidade e atribui-lhe um sentido funcional que a maior parte das cabeceiras não possui. Uma ideia original, moderna e esteticamente agradável para replicar em sua casa sem grandes custos.