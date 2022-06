Uma casa de banho para cada signo do zodíaco!

O que levar em conta quando se escolhe uma decoração? Que influências nos guiam quando decidimos por um estilo, em detrimento de outro? O gosto, claro! Mas também as experiências vividas, a fase da vida, o local, a estação do ano… Os fatores que determinam o resultado final e fazem com que nunca haja duas decorações exatamente iguais são inúmeros e cada um pode ser tratado separadamente. Mas há quem acredite firmemente que todos eles seguem uma linha condutora ditada pelos astros, e que cada signo tem a marca de uma personalidade comum que pode ser vista em todas as áreas de suas vidas, incluindo a decoração.

Astrólogos de todo o mundo debruçam-se sobre estas temáticas, e têm opiniões firmes sobre a forma como o alinhamento dos astros na hora do nascimento de uma criança influencia nos vários aspetos da sua vida, mas o artigo de hoje baseia-se apenas em conhecimentos superficiais sobre o assunto. Quem acredita rege-se por esses princípios, e mesmo entre os que não acreditam há quem não resista a dar uma espreitadela ao seu horóscopo.

Sejamos crentes ou céticos, ver ideias inspiradoras nunca é demais e por isso será interessante conhecer os traços astrológicos dos signos e tentar descobrir tendências e gostos comuns, como a utilização recorrente de determinadas cores, formas ou estilos, que podem combinar com a personalidade ou capacidade de compreensão emocional e estética de cada um.

Assim no artigo de hoje trazemos-lhe uma seleção de ideias para casa de banho, tendo em conta as características gerais comummente associadas a cada signo. Venha então conhecer a casa de banho certa para o seu signo, e veja se se identifica com a nossa escolha!