Como decorar um quarto com estilo boémio

Para terminar, falamos-lhe de algo que é também muito importante! Seja no quarto, na sala, na cozinha, no hall, esta é uma “regra” comum ao estilo boémio aplicado a qualquer divisão. Visto que este artigo se debruça sobre o quarto, damo-lhes um exemplo de um quarto muito especial e cujo espaço está muito bem aproveitado! De imediato vemos a presença de um tronco de madeira. As “plantas” que referimos no subtítulo podem ser plantas mesmo ou troncos – até aqui pode personalizar ao seu gosto! Agora falando do quarto no geral, é um quarto que também tem uma espécie de casa de banho incorporada. Uma bancada com um lavatório, tão essencial logo de manhã, suportada por um pilar que tem também uns espelhos. É nesta zona tão particular e original do quarto que está o tronco, que faz sobressair ainda mais esta zona. Uma mistura de um estilo boémio com rústico que resultou muito bem!