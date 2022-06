Roupeiros por medida – já pensou nesta ideia?

Quantas e quantas vezes acontece-nos olhar para um espaço da nossa casa mal aproveitado, mesmo que coloquemos um móvel ou um roupeiro, sabemos perfeitamente que poderia ter melhor rendimento da superfície, mais arrumações e melhor organização. Para colmatar esta falha ou esse tal vazio, nada melhor do que pensarmos em chamar a pessoa certa, para nos desenharem um roupeiro à medida. À medida do quê? Bem, do espaço, mesmo que seja sinuoso, triangular, inclinado, tudo é possível. E claro à medida dos vossos gostos, do estilo, ambiente e cores da casa. O melhor disto tudo, é que de todos os roupeiros por medida que já vi, parecem ter nascidos lá, juntos com as paredes da casa. O encaixe é perfeito.

Posto isso, já não há margem para dúvidas, e o próximo passo a tomar é visualizarmos estas dez inspirações para tirarmos notas e criar o nosso lá para casa. Até porque a próxima estação se avizinha e queremos ter tudo arrumado, nos nossos novos roupeiros. Vamos lá tirar as medidas a estas imagens!