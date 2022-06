Invenções no design que mudaram a nossa maneira de viver

O tempo avança e as tecnologias melhoram, cada vez mais perfeitas, eficazes e que correspondem a todas as nossas necessidades atuais.

Se éramos capazes de viver sem estas invenções? É claro que éramos, mas não era a mesma coisa! Estão cá para facilitar o nosso dia-a-dia, melhorar as nossas rotinas, serem as nossas aliadas, mãos esquerdas e mãos direitas e aumentarem, sem sombra de dúvidas, o nosso conforto e produtividade.

As invenções quer no design, quer na tecnologia em si, não terminaram, nem nunca irão terminar… Há sempre por onde melhorar e aperfeiçoar. Pormenores e detalhes que nem nos ocorrem ou passem pela nossa cabeça, mas que passam pela dos cientistas, técnicos ou ainda designers, que procuram melhorar este ou aquele ponto. Para enfrentar a concorrência é certo, mas também para não parar no tempo. As exigências do mercado são rudes, se uma marca parar ou se não inovar, dificilmente encontrará futuro, porque nós consumidores queremos ser surpreendidos e ter melhor e mais bonito, mais e mais… Se o produto for o mesmo que há dez anos atrás não acharemos muita piada, pois não?

De facto, é graças a estas novas invenções que a nossa maneira de viver pôde mudar, para melhor, cremos nós. As exigências da nossa vida, as mulheres que já não estão em casa a tomar conta do lar, as horas de trabalho, a casa, a família… pouco tempo sobra, para cuidar do lar e para descansar. Por isso, de longe vemo-nos agora esfregar roupa à mão ou moer ingredientes com o garfo.

O tempo é tudo! E hoje mostramo-vos como estes 'pequenos' objetos mudaram a nossa vida… e por isso -Obrigada tecnologia. É bom viver na nossa era!