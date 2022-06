Casa invulgar em natureza idílica

Não raras são as casas em que a parte traseira é mais fechada do que a frontal. Aqui, é precisamente o contrário. Embora esta imagem, à primeira vista, pareça dizer respeito ao lado posterior da casa, mais não é do que a principal. A sua privacidade é total e apenas intervalada por uma porta e claraboias que equilibram a solidez propiciada pelos tijolos.

O jardim frontal da residência, exposto directamente para a rua, é muitas vezes o cartão de visita de uma residência. De um modo geral, o jardim transmite a primeira impressão que temos de uma casa, exercendo, portanto, um papel essencial na percepção de quem observa. Uma casa com um jardim cuidado, com um relvado tratado e com plantas vistosas, como o da imagem, transmitirá uma sensação de organização, de limpeza e de atenção ao detalhe por parte dos moradores. Para além disso, um jardim cuidado torna o projecto mais convidativo e o espaço da rua mais agradável.