Decoração para uma habitação turística em Alfama

Esta imagem perspectiva mais fechada mostra-nos uma imagem mais detalhada dos detalhes preciosos presentes no interior desta habitação. Como já vimos, na imagem anterior, a inspiração para a decoração interior baseou-se nas festividades populares tradicionalmente portuguesas. Uma vez que Alfama é um famoso bairro de festejos do Santo António, faria todo o sentido incluir na decoração as tradicionais sardinhas assadas, sendo estas de loiça e coloridas.